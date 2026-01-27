Traffico a Lecco | 50 ore perse all' anno in coda ma la città peggiora meno delle altre

Il traffico a Lecco rappresenta una sfida quotidiana, con circa 50 ore perse ogni anno in coda. Tuttavia, rispetto ad altre città, la congestione si mostra meno grave. Lo studio Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix evidenzia come la città, pur affrontando problemi di mobilità, abbia una situazione migliorata rispetto ad altre aree urbane. Conoscere i dati aiuta a comprendere meglio le dinamiche del traffico locale e le possibili soluzioni.

Il report Inrix 2025 rivela un trend complesso: rispetto al 2022 le ore perse sono calate da 58 a 50, ma Lecco scivola dalla 12esima alla 14esima posizione nazionale. Velocità da lumaca nel centro: 22,5 kmh Il traffico a Lecco racconta una storia più complessa di quanto sembri a prima vista. Il Global Traffic Scorecard 2025, lo studio della società americana Inrix che ogni anno analizza la congestione stradale in 942 aree urbane di tutto il mondo, fotografa un capoluogo manzoniano che nel 2025 ha visto gli automobilisti perdere mediamente 50 ore nel traffico. Un dato in peggioramento del 14% rispetto al 2024 e del 19% rispetto al 2023, che però nasconde un paradosso: confrontando il dato attuale con quello del 2022, quando si registrarono 58 ore perse, emerge che nell'arco di tre anni la situazione sia effettivamente migliorata del 14%.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecco Congestione

Nel 2025, Napoli registra un aumento delle ore trascorse nel traffico rispetto all’anno precedente, con una media di 43 ore per automobilista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lecco Congestione

Argomenti discussi: Il problema del traffico a Lecco: 50 ore all'anno si passano in coda; LOMBARDIA, ANAS: SI APRE AL TRAFFICO IL NUOVO PONTE MANZONI LUNGO LA SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA; Aperto al traffico il quarto Ponte: svolta per la viabilità tra Lecco e Pescate; Lecco, inaugurato il ponte Manzoni che unisce Milano e la Valtellina.

LECCO TRA LE CITTÀ PIÙ TRAFFICATE: OLTRE 50 ORE ALL’ANNO IN CODALECCO – Cinquanta ore l’anno trascorse in coda. È il prezzo che ogni automobilista o pendolare lecchese paga per raggiungere il posto di lavoro. Due giorni pieni della propria vita spesi fermi in auto ... lecconews.news

Il traffico urbano sotto la lente. Lecchesi fra i più penalizzati. Cinquanta ore all’anno in codaI dati dall’ultimo rapporto del 2025 sugli spostamenti casa-lavoro in novecento città del mondo. La velocità media delle auto è di 22 chilometri orari. Il capoluogo lariano soffre ed è al settimo post ... ilgiorno.it

VIABILITA' - Lecco-Inter U23: modifiche al traffico e divieti di sosta lunedì 26 gennaio https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/lecco-inter-u23-modifiche-al-traffico-e-divieti-di-sosta-lunedi-26-gennaio/ - facebook.com facebook

Cerimonia di apertura al traffico del Ponte Manzoni SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" ift.tt/Txp3Xr1 #evento #takethedate x.com