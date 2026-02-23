Catania | 8 eventi per rivoluzionare la musica contemporanea

Catania ha annunciato otto eventi per cambiare il modo di ascoltare la musica moderna. La causa è la quinta edizione di InterSezioni, un festival che dal 25 febbraio al 17 aprile trasformerà gli spazi cittadini in palcoscenici innovativi. Tra concerti, performance e incontri, la città si riempirà di suoni nuovi e sperimentali. Le iniziative puntano a coinvolgere un pubblico diverso e a stimolare la creatività locale. La prima serata si terrà nel centro storico.