Catania | 8 eventi per rivoluzionare la musica contemporanea
Catania ha annunciato otto eventi per cambiare il modo di ascoltare la musica moderna. La causa è la quinta edizione di InterSezioni, un festival che dal 25 febbraio al 17 aprile trasformerà gli spazi cittadini in palcoscenici innovativi. Tra concerti, performance e incontri, la città si riempirà di suoni nuovi e sperimentali. Le iniziative puntano a coinvolgere un pubblico diverso e a stimolare la creatività locale. La prima serata si terrà nel centro storico.
Catania si prepara a diventare il cuore pulsante della musica contemporanea con la quinta edizione di InterSezioni, il festival che dal 25 febbraio al 17 aprile animerà la città con una programmazione audace e variegata. Tre i luoghi iconici che ospiteranno gli eventi: il Teatro Sangiorgi, Zo Centro Culture Contemporanee e il Museo Diocesano. Nato dalla collaborazione tra il violoncellista Giovanni Sollima e il compositore Giovanni Ferrauto, il festival ha dimostrato negli anni di saper attrarre un pubblico sempre più numeroso, sfatando il pregiudizio che la musica contemporanea sia riservata a una nicchia di specialisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
