A Milano la musica svizzera diventa protagonista tra yodel e scena contemporanea

A Milano, la musica svizzera si fa notare con un mix di yodel e musica moderna. Durante i grandi eventi come le Olimpiadi Milano Cortina 2026, la scena musicale svizzera porta il suo contributo, accompagnando lo sport e creando momenti di socializzazione tra persone di culture diverse. Musica e sport si incontrano, portando energia e emozioni in città.

Dal 4 febbraio, alla House of Switzerland, un variegato programma musicale accompagna i Giochi Olimpici 2026 con artisti dalle quattro regioni linguistiche elvetiche Linguaggio universale capace di superare confini e idiomi, la musica affianca i Giochi Olimpici e Paralimpici come spazio di condivisione, celebrazione e partecipazione collettiva, contribuendo a trasformare la città in un palcoscenico aperto, vivo e inclusivo.A Milano, dal 4 febbraio, anche la House of Switzerland (piattaforma nazionale della Svizzera ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026) contribuirà ad arricchire l’offerta musicale, presentando un programma gratuito e aperto a tutti che darà l'opportunità di scoprire la ricchezza culturale e musicale del Paese.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Al via la stagione concertistica 2026 della Schola Cantorum Venerandae Fabricae; Milano Live: tutti i concerti da non perdere a gennaio 2026; A$AP Rocky in Italia, un concerto a Milano per il tour mondiale Don't Be Dumb; Bluvertigo, annunciata la reunion e un concerto a Milano.

Volvo Studio Milano nel 2026 tra musica e cultura a tutto tondoVolvo Studio Milano ha annunciato il programma culturale 2026, ispirato al tema degli 'Orizzonti Sensoriali', che mette in dialogo tecnologia e ricerca artistica. (ANSA) ... ansa.it

Achille Lauro sold out a San Siro, dichiarazione d’amore a Milano: Mi hai accolto e hai accudito la mia musica, ti devo tantoIl cantautore romano incassa il tutto esaurito per la data del 15 giugno: Tre Forum e uno stadio. Città incredibile, sei la mia seconda casa ... ilgiorno.it

Milano / Musica -Tango e jazz: alcuni dei brani più famosi dei due grandi compositori americani si mescoleranno nella performance che vedrà protagonisti l’Orchestra Canova, la cantante Paola Fernandez Dell’Erba e il fisarmonicista Nadio Marenco. Ingresso - facebook.com facebook