A Milano la musica svizzera diventa protagonista tra yodel e scena contemporanea
A Milano, la musica svizzera si fa notare con un mix di yodel e musica moderna. Durante i grandi eventi come le Olimpiadi Milano Cortina 2026, la scena musicale svizzera porta il suo contributo, accompagnando lo sport e creando momenti di socializzazione tra persone di culture diverse. Musica e sport si incontrano, portando energia e emozioni in città.
Dal 4 febbraio, alla House of Switzerland, un variegato programma musicale accompagna i Giochi Olimpici 2026 con artisti dalle quattro regioni linguistiche elvetiche Linguaggio universale capace di superare confini e idiomi, la musica affianca i Giochi Olimpici e Paralimpici come spazio di condivisione, celebrazione e partecipazione collettiva, contribuendo a trasformare la città in un palcoscenico aperto, vivo e inclusivo.A Milano, dal 4 febbraio, anche la House of Switzerland (piattaforma nazionale della Svizzera ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026) contribuirà ad arricchire l’offerta musicale, presentando un programma gratuito e aperto a tutti che darà l'opportunità di scoprire la ricchezza culturale e musicale del Paese.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Egle Mazzamuto porta in scena Franco Scaldati: “Musica e Versi” tra lingua-sogno, ombre di Palermo e il suono che diventa scena
