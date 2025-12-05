Natale 2025 e Capodanno 2026 a Catania | oltre 70 eventi tra musica tradizione e grande spettacolo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Catania si prepara a vivere un periodo festivo straordinario con un programma ricchissimo di iniziative tra Natale 2025 e Capodanno 2026, che culminerà nello showcase esclusivo di Ghali (nella foto d’apertura) in piazza Duomo nella notte di San Silvestro. Un calendario diffuso che unirà centro e periferie, con spettacoli, concerti e attività culturali pensate per tutte le età. Il grande concerto di Capodanno con Ghali e gli artisti siciliani. Cuore pulsante dei festeggiamenti sarà la notte del 31 dicembre in piazza Duomo, dove dalle 20.30 si alterneranno sul palco Zapato, Color Indaco, Kaballà e Marina Rei, insieme ad altri artisti in via di definizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Natale 2025 e Capodanno 2026 a Catania: oltre 70 eventi tra musica, tradizione e grande spettacolo

Scopri altri approfondimenti

ChioggiaTV. . CHE FESTE CON TRE LEONI!Natale, Capodanno ma anche pranzi e cene con amici e parenti per scambiarsi gli auguri! PIZZA E CUCINA con Manuel, Christian e tutto lo staff. GIORNI DI APERTURA DICEMBRE 2025 ?: da sabat - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025 e Capodanno 2026 all'Acquario di Genova e Città dei Bambini: quando è aperto, prenotazioni, eventi e Notte con gli squali - Anche ad AcquarioVillage si celebrano le feste natalizie a partire da sabato 6 dicembre: è ricco il programma di iniziative durante il Ponte dell’Immacolata, che proseguiranno poi ... Come scrive mentelocale.it

Capodanno: Catania saluterà il 2025 con uno showcase di Ghali in piazza Duomo - L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa dal sindaco di Catania Enrico Trantino che ha illustrato il programma promosso dall'Amministrazione comunale per il Natale 2025 e il Capodanno 202 ... Segnala lasicilia.it

Natale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione - Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025 La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programm ... Scrive ligurianotizie.it

In arrivo quattro milioni di turisti stranieri a Natale e Capodanno - Natale e Capodanno in Italia: già prenotati 4 milioni di turisti stranieri con una spesa di 3,5 miliardi di euro. Riporta italiaatavola.net

Troia si Illumina: Capodanno in Piazza 2026 e un Natale da Favola! - La città di Troia si prepara a vivere un periodo festivo indimenticabile, trasformandosi ancora una volta in una ... Riporta lucerabynight.it

Capodanno nel tendone? Ecco dove festeggiare in modo unico - Dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’area esterna dell’Acquajoy di Rivoli, in Viale Colli 107/A, si trasformerà in un ve ... Riporta ciakgeneration.it