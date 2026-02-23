Castellammare spari nel centro storico in pieno giorno un bossolo recuperato in via de Turris

Un episodio di violenza si è verificato a Castellammare di Stabia, dove sono stati esplosi colpi di pistola nel cuore della città durante il giorno. La polizia ha recuperato un bossolo in via de Turris, mentre i carabinieri stanno accertando se si sia trattato di un litigio sfuggito di mano. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito a un momento di grande tensione. Le indagini continuano per chiarire la dinamica.

Colpi di pistola sono stati esplosi nel centro storico di Castellammare di Stabia (Napoli); indagano i carabinieri, tra le ipotesi quella di un litigio degenerato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Castellammare, spari in pieno giorno: sequestrato bossoloUn episodio di sparatoria si è verificato nel cuore di Castellammare di Stabia, causando la scoperta di un bossolo abbandonato in strada.