Pavia spari contro le vetrine di due bar nel centro storico | sopralluoghi della Scientifica

A Pavia, nella mattinata di oggi, sono stati segnalati spari contro le vetrine di due bar nel centro storico. La polizia ha effettuato i sopralluoghi e gli accertamenti tecnici della Scientifica per chiarire l’accaduto, ancora in fase di approfondimento. Gli episodi, avvenuti in rapida successione, sembrano essere collegati, ma le cause e i responsabili sono ancora da identificare.

Pavia, 14 gennaio 2026 - Spari contro le vetrine di due bar. La polizia è intervenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, e sono in corso i sopralluoghi con gli accertamenti tecnici della Scientifica, per due episodi ancora tutti da chiarire, ma che sembrerebbero collegati fra loro. Le vetrine di due bar nel centro storico pavese sarebbero infatti state colpite con dei colpi di proiettili, pare in entrambi i casi di calibro 9. I due bar si trovano però in due vie diverse e distanti parecchie centinaia di metri. Uno è in viale Vittorio Emanuele II, tra piazzale Minerva e la stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, spari contro le vetrine di due bar nel centro storico: sopralluoghi della Scientifica Leggi anche: Pavia, rissa di Capodanno: due giovanissimi picchiati in centro storico Leggi anche: Giovani in campo per salvare il centro storico, Casara: "Partiremo con due vetrine a tema Natale" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lo sfogo del libraio di piazza della Vittoria: «Il centro è ormai invivibile». Spari contro un barber shop a Torino, arrestato 23enne - È stato arrestato il motociclista che, nel settembre 2024, sparò contro la vetrina di un barber shop in via Paisiello, a Torino. ansa.it Sparò contro un negozio di barbiere a Torino, arrestato un italiano 23 enne - Arrestato il motociclista che, nel settembre 2024, sparò contro la vetrina di un barber shop in via Paisiello, a Torino, nel quartiere Barriera di Milano; i titolari sono padre e figlio di origini ... rainews.it Spari contro la vetrina di un barbiere per l’approccio non gradito alla cugina, arrestato - È stato arrestato il motociclista che, la sera del 6 settembre 2024, esplose sei colpi di pistola contro la vetrina di un barbiere in via Paisiello 70, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. torino.repubblica.it LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/spari-la-notte-di-capodanno-a-vigevano-due-minorenni-individuati-e-denunciati/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.