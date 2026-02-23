Castellammare spari in pieno giorno | sequestrato bossolo

Un episodio di sparatoria si è verificato nel cuore di Castellammare di Stabia, causando la scoperta di un bossolo abbandonato in strada. La causa sembra essere stata una lite tra alcuni uomini, che ha portato a un breve scambio di colpi. La polizia ha recuperato il bossolo e sta indagando sugli spostamenti dei testimoni presenti in zona. La scena si è svolta in pieno giorno, in via De Turris, intorno alle 14.30.

© Teleclubitalia.it - Castellammare, spari in pieno giorno: sequestrato bossolo

Castellammare di Stabia. Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, in via De Turris, dove sono stati segnalati colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, allertati da alcune chiamate che riferivano di spari uditi nella zona. I militari, giunti immediatamente sul luogo della segnalazione, hanno effettuato un sopralluogo rinvenendo e sequestrando un bossolo. Al momento non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza utili alle indagini.