Cassino sbaracco e notte bianca

La festa di sbaracco e la notte bianca a Cassino sono nate per rilanciare il centro storico. La volontà di sostenere le attività commerciali ha spinto il Comune a organizzare eventi che attirano molti visitatori. Durante le serate, negozi aperti fino a tardi offrono sconti e promozioni, creando un’atmosfera vivace in strada. La partecipazione delle persone ha portato a un aumento di afflusso e interesse per il commercio locale. La città si prepara a queste iniziative con entusiasmo.