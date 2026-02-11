Auto in fiamme nella notte a Cassino paura in viale Europa

Una notte di paura a Cassino, quando un’auto ha preso fuoco in viale Europa poco prima della mezzanotte. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per capire cosa abbia scatenato l’incendio. Nessuno si è ferito, ma il panico tra i passanti è stato immediato.

