Caso Osimhen stipendi non pagati | il nigeriano rischia il forfait con la Juve

Victor Osimhen non riceve gli stipendi da mesi, una situazione che mette a rischio la sua presenza contro la Juventus. La causa principale è un ritardo nei pagamenti da parte della società, che ha alimentato tensioni tra il giocatore e il club. La decisione di non partecipare rischia di influenzare la formazione e i piani della squadra per la partita di domani. La sua assenza potrebbe cambiare l’andamento del match.

Victor Osimhen gela il Galatasaray alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus: il centravanti nigeriano è ufficialmente in forte dubbio per la trasferta di Torino. Nonostante la versione ufficiale del club turco parli di un attacco di dolore al ginocchio destro, che ha già costretto l’ex Napoli a saltare l’ultimo impegno contro il Konyaspor, la realtà dei fatti sarebbe ben più complessa. Secondo le rivelazioni del quotidiano Hurriyet, dietro il forfait si celerebbe una pesantissima rottura diplomatica legata a problemi economici tra il calciatore e la dirigenza di Istanbul. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Osimhen-Juve, il volo per Torino tra mistero del ginocchio e caso stipendi: cosa sta succedendoOsimhen ha lasciato Napoli per trasferirsi a Torino, coinvolto in un caso che riguarda il suo ginocchio e i pagamenti arretrati.

Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al polpaccio per il nigeriano. Cosa filtra sulle sue condizioniVictor Osimhen non giocherà contro la Juventus e il Galatasaray a causa di un infortunio al polpaccio.

