L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, ha deciso di lasciare la sua abitazione londinese dopo essere stato coinvolto nel caso Epstein. Secondo testimoni, ha lasciato l’appartamento nel quartiere di Kensington in fretta, senza rilasciare dichiarazioni. La sua uscita avviene a pochi giorni dalle nuove indagini sulle accuse legate alla vicenda Epstein.

L’ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato visto lasciare la sua casa a Londra sabato. Il governo britannico è scosso dalle rivelazioni riguardanti Mandelson, membro di lunga data del partito laburista, che il primo ministro Keir Starmer ha nominato ambasciatore a Washington dopo averlo fatto uscire dall’oscurità politica. Mandelson è stato privato di quell’incarico a settembre, dopo che le e-mail di Epstein avevano mostrato che avevano legami più stretti di quanto avesse inizialmente riconosciuto. Sebbene Starmer non sia direttamente implicato nei file, la sua posizione è sotto esame a causa della nomina di Mandelson. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, l'ex ambasciatore UK Mandelson lascia la sua abitazione di Londra

Il capo dello staff di Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha lasciato il suo ruolo dopo che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti.

Il governo di Londra si trova sotto pressione dopo le rivelazioni sui legami tra Epstein e alcuni membri dell’élite britannica.

