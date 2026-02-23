Caso Epstein cade un’altra testa inglese arrestato l’ex ambasciatore negli USA Peter Mandelson | stesso reato contestato ad Andrea

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato dalla polizia metropolitana per lo stesso reato che riguarda Andrea. La notizia arriva dopo che è stato scoperto che l’uomo aveva contatti sospetti con persone coinvolte in attività illecite. La polizia ha eseguito l’arresto questa mattina, portando via l’uomo da casa sua a Londra. Le indagini continuano per chiarire il suo ruolo nel caso.

© Cultweb.it - Caso Epstein, cade un’altra testa inglese, arrestato l’ex ambasciatore negli USA Peter Mandelson: stesso reato contestato ad Andrea

La Metropolitan Police ha arrestato questa mattina Peter Mandelson, 72 anni, ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. L’accusa è pesante: abuso d’ufficio, per aver passato informazioni riservate di Stato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein mentre ricopriva la carica di ministro nel governo di Gordon Brown. Lo stesso reato contestato ad Andrea Mountbatten-Windsor. Due nomi pesantissimi che cadono in pochi giorni, come tessere di un domino che ha preso a muoversi inesorabilmente. Secondo quanto riferito dal quotidiano The Times e confermato dalla stessa polizia londinese, gli agenti hanno fatto visita a Mandelson nella sua abitazione nel quartiere di Camden, a nord di Londra, portandolo via a bordo di un’auto non identificata. 🔗 Leggi su Cultweb.it Caso Epstein, arrestato Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli UsaPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a causa del collegamento con le informazioni riservate condivise durante il suo incarico ministeriale. Peter Mandelson, arrestato l'ex ambasciatore britannico negli Usa per lo scandalo EpsteinPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a seguito di un'indagine legata a uno scandalo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Epstein files, cade un’altra testa: il sultano bin Sulayem perde i suoi incarichi. Fino a gennaio era stato ospite al World Economic Forum; Caso Epstein, ex principe Andrea sarà escluso da linea di successione; Epstein, il New Mexico apre un’indagine sul possibile omicidio di due ragazze nel ranch del pedofilo; Radio3 Mondo. Caso Epstein. Cade un altro intoccabile, il campione del relativismo culturale francese Jack LangIncarnazione del goscismo da salotto e potente ex ministro, aveva opachi legami di affari con il finanziere pedofilo americano. Scoperto, si è dimesso dall’Institut du Monde Arabe ... tempi.it Caso Epstein: a Londra cade un’altra testa nel governo Staremer: via il capo staff del premier, il Labour sull’orlo del baratroLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Caso Epstein: a Londra cade un’altra testa nel governo Staremer: via il capo staff del premier, il Labour sull’orlo del baratro pubblicato il 9 Feb ... ilfattoquotidiano.it Caso Epstein, sono molti i potenti caduti nella rete. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook #Tg2000 - Caso #Epstein e l’ex #principeAndrea, rischio alto #tradimento contro #Corona #20febbraio #Tv2000 #EpsteinFiles @tg2000it x.com