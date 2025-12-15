Caso rimborsi Unime Cuzzocrea rinuncia al Riesame sul sequestro | la difesa punta al Gip

Il procedimento riguardante i rimborsi dell'Università di Messina entra nel vivo, con Salvatore Cuzzocrea che rinuncia al ricorso in appello sul sequestro disposto dalla Procura. La difesa ora si rivolge direttamente al Gip, puntando a ottenere l’archiviazione delle misure cautelari e a chiarire la posizione dell’ex rettore nell’ambito delle indagini.

© Messinatoday.it - Caso rimborsi Unime, Cuzzocrea rinuncia al Riesame sul sequestro: la difesa punta al Gip Era atteso per questa mattina il Riesame sul sequestro d’urgenza disposto dalla Procura di Messina, che ha congelato beni per circa 800 mila euro all’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea. L’udienza, però, non si è tenuta: la difesa ha rinunciato al vaglio del Tribunale.La. Messinatoday.it Università di Messina, verifica sui rimborsi milionari. Si dimette il Rettore Cuzzocrea Caso Cuzzocrea, mossa a sorpresa dei legali - The post Caso Cuzzocrea, mossa a sorpresa dei legali appeared first on Tempostret ... msn.com

Cuzzocrea e il "caso rimborsi", i legali rinunciano al vaglio del Riesame: "Ci rivolgeremo al Gip" - L'ex rettore Salvatore Cuzzocrea , che nelle scorse settimane ha subito un sequestro di beni che globalmente si aggira sui due milioni e mezzo di euro per il ... msn.com

