Caso Bastoni lo sfogo di Giovanna Botteri | Non è da giustificare ha fatto espellere il giocatore neretto e poi ha anche esultato

Giovanna Botteri ha criticato un episodio accaduto durante una trasmissione televisiva, accusando un commentatore di aver giustificato l’espulsione di un giocatore neretto e di aver poi esultato. La sua rabbia deriva dal modo in cui si è trattata la partita, con un focus su comportamenti considerati offensivi. La discussione ha attirato l’attenzione su temi di rispetto e correttezza nel calcio, creando tensioni tra gli spettatori. La polemica continua a dividere il pubblico.

Le parole pronunciate in televisione durante un dibattito calcistico hanno acceso un acceso confronto pubblico, spostando l’attenzione da una simulazione in campo a un presunto “elemento razzista” evocato in studio. Il caso nasce da un episodio avvenuto nella sfida tra Inter e Juventus e approda in prima serata su La7, nel programma In Altre Parole, condotto da Massimo Gramellini, con ospite Giovanna Botteri. Protagonista in campo è Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, finito al centro delle polemiche per aver accentuato una caduta che ha portato all’espulsione per somma di ammonizioni del francese Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“C’è anche razzismo, ha fatto espellere un giocatore nero”: Giovanna Botteri sul caso Bastoni-KaluluGiovanna Botteri denuncia che il caso Bastoni e Kalulu ha sollevato accuse di razzismo, dopo che un episodio tra i due giocatori ha portato all’espulsione di Kalulu.

"Il giocatore neretto". Bufera sul commento di Giovanna BotteriGiovanna Botteri ha suscitato polemiche per il suo commento sul cosiddetto “caso Bastoni”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le minacce social, il post non scritto, le telefonate con l'Inter: Bastoni nella bufera, i retroscena; Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: Cercano di fregarci in tutti i modi; Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve: Non farò il nome di chi me l'ha detto; La furia di Inter-Juventus e lo squartamento di Bastoni.

Caso Bastoni, lo sfogo di Giovanna Botteri: Non è da giustificare, ha fatto espellere il giocatore neretto e poi ha anche esultatoLe parole pronunciate in televisione durante un dibattito calcistico hanno acceso un acceso confronto pubblico, spostando l’attenzione da una simulazione in ... thesocialpost.it

Inter-Juventus, Hernanes si sfoga: Bastoni ha simulato come Vergara, non verrò più a DaznL'ex Lazio Hernanes durissimo a Dazn sul caso Bastoni-Kalulu: Questo non è più calcio. Critiche agli atteggiamenti in campo di Inter-Juve e possibile addio alla tv. sport.virgilio.it

Giovanna Botteri sul caso Bastoni-Kalulu: «Episodio sgradevole e razzista, ha fatto espellere il calciatore neretto...» - facebook.com facebook

Inter, Chivu applaude Dimarco e chiude il caso Bastoni: "Ci ha messo la faccia e ha capito l'errore" x.com