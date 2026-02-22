C’è anche razzismo ha fatto espellere un giocatore nero | Giovanna Botteri sul caso Bastoni-Kalulu

Giovanna Botteri denuncia che il caso Bastoni e Kalulu ha sollevato accuse di razzismo, dopo che un episodio tra i due giocatori ha portato all’espulsione di Kalulu. La giornalista evidenzia come l’incidente abbia attirato l’attenzione sui comportamenti discriminatori nel calcio e sui rischi di fraintendimenti tra atleti di origini diverse. Questa vicenda ha acceso discussioni sulla gestione di situazioni di tensione durante le partite e sulla sensibilità degli arbitri. La questione resta al centro del dibattito sportivo e sociale.

Sono passati otto giorni, ma il caso Bastoni in Inter-Juventus continua a far parlare di sé e non per la grazia chiesta dal club bianconero qualche giorno fa. La simulazione del difensore nerazzurro, che ha portato al secondo giallo e alla conseguente espulsione di Kalulu scatenando tantissime polemiche, è arrivata anche su La7, durante il programma “In altre parole”. In un’animata discussione tra i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, si è addirittura parlato di discriminazione razziale. Dibattito che ha provocato la reazione dell’ex attaccante della Juve e dell’Inter Aldo Serena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l’arbitro ha abboccatoDavide Bastoni si è fatto notare per la sua esultanza sfacciata dopo aver convinto l’arbitro a espellere Kalulu, scatenando reazioni tra tifosi e commentatori.

"Il giocatore neretto". Bufera sul commento di Giovanna BotteriGiovanna Botteri ha suscitato polemiche per il suo commento sul cosiddetto “caso Bastoni”.

Giovanna #Botteri shock su #Bastoni: "Ha fatto espellere un giocatore nero, quindi c'è anche l'elemento razzista. Ha fatto una roba schifosissima, ingiustificabile. Ha fatto espellere il giocatore neretto, e poi ha detto 'E vaiii', è una cosa immonda. Scuse L'av x.com

