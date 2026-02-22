il giocatore neretto bufera sul commento di giovanna botteri

Giovanna Botteri ha suscitato polemiche per il suo commento sul cosiddetto “caso Bastoni”. La giornalista ha espresso opinioni che hanno attirato molte critiche sui social e tra gli esperti sportivi. La discussione è diventata virale in poche ore, con molti che chiedono chiarimenti sulla sua posizione. Le reazioni si sono concentrate sulla modalità con cui sono state affrontate le questioni di attualità nel mondo del calcio. La vicenda continua a far discutere gli appassionati.

Giovanna Botteri è finita nella bufera per il suo commento su quello che viene definito "caso Bastoni". La giornalista ex Rai non è nota per essere un'esperta di calcio e, duole dirlo, in questo caso ha dimostrato perché. Tutto inizia durante il programma di La7 "In Altre Parole", dove si discuteva dell'ormai nota simulazione del giocatore interista che ha fatto scomodare perfino Enrico Letta chiedendone l'esclusione alla Nazionale. Il calciatore dopo la bufera si è scusato, ha ammesso di aver accentuato il contatto e benché la discussione sia ancora accesa. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai immaginato di dare del caso la lettura fornita dalla giornalista: "È anche un giocatore nero, tra l'altro, c'è anche l'elemento razzista ".

