Arezzo Casa presenta “Corpi estranei”, un progetto che esplora la trasformazione di edifici storici della provincia di Arezzo in case popolari. Attraverso un percorso che comprende abbazie, scuole, torri e castelli, si evidenzia come questi luoghi, pur conservando il loro valore storico, siano stati adattati alle esigenze abitative moderne. Un’analisi sobria e dettagliata di un processo di riqualificazione che unisce tutela del patrimonio e nuove funzioni.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Un viaggio nella provincia di Arezzo alla scoperta di abbazie, scuole, torri e castelli convertiti in case popolari. A proporlo è Arezzo Casa che alle 18.00 di lunedì 26 gennaio, al teatro Vasariano in piazza del Praticino, presenterà il nuovo volume “Corpi estranei” dove sono stati raccontati i più particolari casi di edilizia residenziale pubblica diffusi tra la città e le vallate. Il libro, frutto di un attento lavoro di ricerca e documentazione, offrirà una prospettiva inedita su edifici storici e monumentali che hanno cambiato funzione e destinazione per trasformarsi in soluzioni abitative per le comunità locali, con parole e immagini che mostrano storie di residenti, interventi di recupero e curiosità architettoniche meno conosciute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edifici storici trasformati in case popolari: Arezzo Casa presenta “Corpi estranei”

“Corpi estranei”: Arezzo Casa pubblica un volume sulle case popolari più insoliteArezzo Casa presenta un nuovo volume dedicato alle case popolari più insolite del territorio aretino.

Leggi anche: “Corpi estranei”: Arezzo Casa racconta le case popolari più insolite del territorio

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bagni pubblici, locande, stazioni: questi luoghi sorprendenti riconvertiti in musei a Parigi e nell'Île-de-France.

Edifici storici trasformati in discopub(ANSA) - CAGLIARI, 18 OTT - Avevano trasformato gli immobilistorici del 1300-1400 nell'isolotto di Sa Illetta San Simone aSanta Gilla, a Cagliari, in un discopub e un ristorante, senzaavere alcuna ... ilsecoloxix.it

I documenti storici trasformati in racconti avvincentiL'Archivio Storico del Banco di Napoli, custode di un patrimonio culturale unico al mondo, si apre al grande pubblico con Archive Stories, una serie podcast di 12 episodi che trasforma documenti ... ansa.it

Nuovi finanziamenti per la cultura e il patrimonio storico nel Vicentino! Arrivano risorse importanti per la tutela, il restauro e la valorizzazione di edifici storici e spazi culturali della nostra provincia. Un investimento concreto che rafforza identità, sicurezza e fru - facebook.com facebook