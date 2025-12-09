Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari | tre sì del Comune stanziati fondi
Tre sì ad altrettanti accordi per la manutenzione straordinaria, non programmata e a chiamata degli alloggi popolari del Comune di Bari, ma anche degli ascensori a servizio delle case di Edilizia Residenziale Pubblica e dei beni confiscati alle mafie, ma nelle disponibilità dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 156 dir
Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 156 dir
Acquisti in Rete, manutenzione straordinaria: portale non disponibile il 18 e il 30 settembre
La consigliera dem protocolla un’interpellanza sulle spese di manutenzione straordinaria e sui conti del polo fieristico - facebook.com Vai su Facebook
Manutenzione straordinaria linee telefoniche di assistenza ? Possibile disservizio temporaneo Martedì 9 Dicembre, dalle 10:00 alle 12:00. Ci scusiamo per ogni eventuale disagio. Avviso completo qui >>> siae.it/it/notizie/ass… #SIAE #dallapartedichicrea Vai su X
Il piano da 10 mln di euro per ristrutturare le case popolari di Milano - Quattro milioni verranno utilizzati per gli ascensori, altri sei sono stati stanziati per le manutenzioni straordinarie ... Come scrive milanotoday.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com