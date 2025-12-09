Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari | tre sì del Comune stanziati fondi

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre sì ad altrettanti accordi per la manutenzione straordinaria, non programmata e a chiamata degli alloggi popolari del Comune di Bari, ma anche degli ascensori a servizio delle case di Edilizia Residenziale Pubblica e dei beni confiscati alle mafie, ma nelle disponibilità dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

