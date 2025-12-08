Ennesima beffa nel finale Sconfitta in pieno recupero

RAVENNA 2 PONTEDERA 1 RAVENNA (3-5-2); Anacoura; Scaringi (1’ st Luciani), Esposito, Solini; Donati (41’ st Da Pozzo), Tenkorang, Rossetti (22’ st Lonardi), Di Marco (34’ st Viola), Rrapaj (22’ st Falbo); Spini, Okaka. A disp: Stagni, Borra, Mandorlini, Motti, Viola, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Bianconi, Sermenghi, Menegazzo. All. Marchionni PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Corradini (32’ st Pretato), Vona, Perretta; Manfredonia, Faggi (46’ st Pietrelli); Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi (34’ st Bassanini); Nabian (46’ st Battimelli). disp: Raffi, Strada, Milazzo, Gueye, Tarantino, Paolieri, Tempre, Andolfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

