Il teatro comunale dedicato a Peppe Vessicchio | ecco dove

Il teatro comunale di Cardito, intitolato a Peppe Vessicchio, rappresenta un omaggio alla musica e alla cultura locali. Situato nel cuore della città, questo spazio si propone come punto di riferimento per eventi artistici e culturali, valorizzando il patrimonio artistico e musicale di Cardito. Un luogo pensato per promuovere l’arte e favorire l’incontro tra artisti e pubblico, mantenendo vivo il ricordo e il valore della figura di Vessicchio.

La città di Cardito celebra la musica, la cultura e una delle sue figure artistiche più rappresentative. Domani, sabato 17 gennaio, a partire dalle 17.30, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione e di intitolazione al maestro e direttore d'Orchestra "Peppe" Vessicchio del nuovo Teatro Comunale di Cardito, realizzato grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli di 4 milioni di euro.La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, del Vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, e del Sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che ricopre anche il ruolo di Vicesindaco della Città Metropolitana.

