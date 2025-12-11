Superbonus perché scattano controlli del Fisco sui condomini e chi rischia di perdere lo sconto

Il Superbonus 110% rappresenta un’opportunità importante per i condomini, che hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare i lavori. Tuttavia, il Fisco intensifica i controlli su questi edifici per verificare la conformità delle detrazioni. Chi non rispetta le normative potrebbe rischiare la perdita dello sconto fiscale e altre sanzioni.

I condomini sono gli unici edifici che hanno ancora tempo - fino al 31 dicembre 2025 - per chiudere i cantieri del Superbonus edilizio. L'Agenzia delle Entrate sta avviando dei controlli che potrebbero obbligare gli inquilini a restituire i soldi dello sconto fiscale: se i lavori non sono terminati, ma anche in caso di altre irregolarità tecniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Superbonus e catasto, controlli su 1.800 immobili: cosa sappiamo - L'uso del Superbonus, con le migliorie apportate agli immobili, aumenta il valore dell'edificio, e ciò vale anche ai fini catastali. Da tg24.sky.it

