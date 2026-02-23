Casa Sanremo il pizzaiolo catanese Giuseppe Maccarrone sarà responsabile area food per l' evento Area Stile

Giuseppe Maccarrone, pizzaiolo catanese, ha ottenuto il ruolo di responsabile dell’area food a Casa Sanremo, causa la sua esperienza nel settore e la passione per la cucina siciliana. La sua nomina arriva mentre si prepara il grande evento del 2026, che vedrà la Sicilia protagonista durante il Festival della Canzone Italiana. Maccarrone coordinerà le cucine dell’area food, portando i sapori della sua terra in prima linea.

Nel 2026 la Sicilia sarà protagonista durante le giornate del Festival della Canzone Italiana grazie alla presenza del pizzaiolo siciliano Giuseppe Maccarrone, nominato responsabile dell'area food dell'evento promosso da Area Stile. L'evento si terrà presso l'Hotel Des Angles di Sanremo e rappresenterà uno degli appuntamenti più esclusivi della settimana sanremese, ospitando professionisti dello spettacolo, artisti e addetti ai lavori in un contesto elegante e riservato.

