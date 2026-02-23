Caro Carlo Conti se ci sei ascoltami Sono venuto nel tuo ufficio hai sentito la canzone… Mi disse ‘vedrai come ne parlerà la stampa’ poi però mi escluse senza dirmelo | parla Al Bano

Al Bano ha raccontato di essere stato escluso da un progetto con Carlo Conti senza ricevere spiegazioni, dopo aver visitato il suo ufficio e aver ascoltato una canzone. La causa risale a un incontro in cui Conti aveva condiviso un’idea per coinvolgerlo in una collaborazione con Morandi e Ranieri, e di presentare poi una propria canzone l’anno successivo. La tensione tra i due artisti si è accentuata dopo questa vicenda.

Al Bano e Sanremo, la storia continua. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite a Verissimo ed è tornato sul Festival e su Amadeus: “Due anni fa andai da lui e mi disse che aveva un’idea per me, voleva che cantassi con Morandi e Ranieri, e poi ‘l’anno prossimo presenterai la tua canzone’. Io mi fidai. L’anno dopo Amadeus mi disse ‘non voglio sporcare il successo dell’anno scorso’. Quanto vorrei averlo qua, perché dire queste cose mentre non c’è, non è giusto”, le parole di Al Bano. Un capitolo non chiuso, insomma, almeno da parte sua. “Ho la sanremite acuta ma non morirò per questo”. Che però ne ha avute anche per l’attuale conduttore e direttore artistico di Sanremo: “ Il Signor Conti mi mandò una canzone, la sentii e dissi si può fare’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Al Bano ancora contro Carlo Conti: «Da lui solo scorrettezze. Sono un re, non mi mischio coi conti»Al Bano commenta nuovamente le sue opinioni su Carlo Conti, definendo il rapporto tra i due difficile e accusando il conduttore di scorrettezze.

“‘Sei su un sito porno’, mi disse mio marito. Lui rideva, a me è preso il panico. Erano fotomontaggi fatti male, però mi sono sentita violentata”: così Lorena BianchettiLorena Bianchetti, nota conduttrice televisiva con oltre 35 anni di esperienza in Rai, condivide un episodio personale che evidenzia come anche i momenti di confusione possano lasciare un segno profondo.

