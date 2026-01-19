Al Bano ancora contro Carlo Conti | Da lui solo scorrettezze Sono un re non mi mischio coi conti

Al Bano commenta nuovamente le sue opinioni su Carlo Conti, definendo il rapporto tra i due difficile e accusando il conduttore di scorrettezze. Nonostante ciò, il cantante esprime rispetto e si dice disposto a seguire il suo lavoro, augurandogli comunque un grande successo. La sua posizione riflette una distanza personale, mantenendo un tono rispettoso e sobrio, senza entrare in polemiche aperte.

«Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza, la rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto, ma siccome soffro di sanremite acuta lo guarderò e gli auguro un grandissimo successo. Sono un Re, non mi mischio con dei semplici Conti». Al Bano torna a litigare via giornali con Carlo Conti, che ha rifiutato la sua partecipazione a Sanremo. Stavolta il palcoscenico è un’intervista al Corriere della Sera. Poi spiega perché porta sempre il cappello. «Da quando ho cominciato a perdere i capelli. Anche papà, che ce li aveva, lo metteva. Mi piace, è un simbolo». Il suo amico Peppino di Capri lo sfotte perché se li tinge: «Sì, me li tingo, mbè? Non ho niente da nascondere.🔗 Leggi su Open.online

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»

Al Bano torna a criticare la partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo il suo disappunto per l’esclusione. In un’intervista a Un Giorno da Pecora, il cantante ha commentato con tono critico la scelta del direttore artistico, evidenziando come la sua lunga esperienza nel panorama musicale italiano non sia riconosciuta adeguatamente. Le sue parole riflettono un sentimento di frustrazione verso le decisioni prese dall’attuale organizzazione del festival.

Il cantante salentino si è scagliato contro il conduttore del Festival e Amadeus: “Non devo passare esami con loro, semmai il contrario” - Il cantante salentino si è scagliato contro il conduttore del Festival e Amadeus: “Non devo passare esami con loro, semmai il contrario” ... libero.it