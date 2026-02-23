Un nostro lettore, Marcello Brizio Tinelli, ha catturato una scena vivace nel cuore di Lecce, documentando l’atmosfera del Carnevale d’un tempo. La causa di questa immagine è la tradizione che ancora oggi anima le strade della città, con maschere colorate e persone in festa. La foto mostra un gruppo di persone sorridenti, intenti a partecipare a un evento che richiama ricordi di tempi passati. La scena si svolge in una delle piazze più frequentate del centro storico.

LECCE - Lo scatto nel centro di Lecce da parte di un nostro lettore, Marcello Brizio Tinelli. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci.

