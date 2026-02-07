Carnevale è tempo di dolci Ecco 5 ricette tipiche della Toscana

A Firenze e in tutta la regione, le strade si riempiono di profumi dolci e di voci che si mescolano tra le piazze. È il momento di riscoprire le ricette più amate, quelle che ogni anno tornano a far festa tra chiacchiere, castagnole e altre specialità tipiche. La tradizione si rinnova, e anche quest’anno le famiglie si mettono in cucina per preparare i dolci più rappresentativi del Carnevale toscano.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Durante il Carnevale in Toscana, il calendario si addolcisce con tante specialità della tradizione: dolci simbolo di un rito collettivo che si rinnova ogni anno. Accanto alle ricette più note, ce ne sono alcune entrate stabilmente nell’immaginario gastronomico locale, immancabili sulle tavole carnevalesche, come i frati fritti o gli zuccherini di Fucecchio. Le prime tracce risalgono a secoli fa, quando nelle case dei contadini si preparavano questi semplici dolci, pensati per la felicità dei più piccoli, che li assaporavano fino all’arrivo della Quaresima. Nel periodo di Carnevale è facile incontrarli nelle vetrine delle pasticcerie e durante le feste di paese, ma se preferite potete realizzarli anche a casa: seguite con calma le nostre ricette, a noi non resta che augurarvi buon Carnevale! Spongata della Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

