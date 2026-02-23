Carnevale di Sciacca tutto pronto per il gran finale del 400esimo anniversario

Il Carnevale di Sciacca, celebrato quest’anno per il suo 400esimo anniversario, si prepara al gran finale. La causa è la lunga tradizione che anima la festa, attirando ogni anno migliaia di visitatori. Le strade si riempiranno di carri colorati e maschere elaborate, mentre gli organizzatori ultimano i dettagli delle sfilate. La città si prepara a vivere un momento speciale che richiama l’attenzione di molti appassionati, con eventi che dureranno fino alla domenica.

Tutto pronto per il gran finale del Carnevale di Sciacca, che celebra quest’anno il suo 400esimo anniversario. Dopo un primo weekend da record, con presenze altissime e grande successo per le esibizioni di Fabio Rovazzi e dei Me contro Te, la festa torna sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo con due giornate ricche di spettacoli, musica e colori. Ospite d’eccezione dell’ultima giornata sarà Daisy Dot, protagonista della baby dance che chiuderà la manifestazione. Otto maestosi carri allegorici, gruppi mascherati, costumi, musiche inedite e recite allegoriche animeranno il circuito cittadino, trasformando Sciacca in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Carnevale di Fano. Tutto pronto per il gran finaleIl Carnevale di Fano 2026 è in dirittura d’arrivo: domenica andrà in scena l’ultima sfilata, pronta a chiudere un’edizione che ha già fatto registrare numeri importanti, entusiasmo travolgente e un crescente afflusso di pubblico.

Il gran finale del Carnevale insieme alla MeaIl Carnevale di Bibbiena si conclude oggi pomeriggio alle 16 con un grande corteo, dopo settimane di festeggiamenti.

CARNEVALE DI SCIACCA 2026 INNO CARRO: SEGNALI DI FUMO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sfilano i maestosi carri allegorici al Carnevale di Sciacca; Il Carnevale di Sciacca in diretta su Rmk Tv Canale 80 - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Carnevale di Sciacca al via dopo il maltempo: la festa comincia con il superospite Fabio Rovazzi - AgrigentoNotizie; Carnevale di Sciacca 2026: guida completa all'evento.

Il Carnevale di Sciacca in scena con i suoi maestosi carri allegoriciDa Trump Toro Seduto a Putin e Netanyahu custodi dell’inferno, tra satira, attualità e cronaca, sfilano a Sciacca i carri allegorici di un Carnevale tra i più antichi d’Italia, quest’anno al suo quatt ... tg24.sky.it

Il maltempo ferma il Carnevale di Sciacca, tutto spostato di una settimana: le modifiche al programmaSfilate rinviate per motivi di sicurezza con validità dei biglietti già acquistati e possibilità di rimborso entro il 13 febbraio ... agrigentonotizie.it