Il gran finale del Carnevale insieme alla Mea
Il Carnevale di Bibbiena si conclude oggi pomeriggio alle 16 con un grande corteo, dopo settimane di festeggiamenti. La festa si anima con la partecipazione di Mea e Cecco, che sfileranno per le strade del centro storico. Centinaia di persone si radunano già lungo i marciapiedi, pronti ad applaudire i mascherati e a godersi l’ultimo spettacolo della manifestazione.
Gran finale per il Carnevale storico di Bibbiena. Oggi pomeriggio alle ore 16 partirà il corteo con Mea e Cecco come protagonisti. Alle ore 17 il momento più atteso: l’abbruciamento de " lo bello pomo ", dal quale poter trarre gli auspici per l’anno appena iniziato. E sarà un pomeriggio di divertimento con tante persone in piazza per ammirare i protagonisti di questo storico Carnevale, uno dei più antichi d’Italia. Per la prima volta nella storia della kermesse nel ruolo della bella popolana Bartolomea è stata confermata Elena Lippi (nella foto) per l’impegno e la passione con cui ha dato vita alla protagonista dell’evento bibbienese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Perugia, gran finale del carnevale con la "Caminata del Bartoccio"
Perugia si prepara al grande momento di carnevale con la
Carnevale di Fano. Tutto pronto per il gran finale
Il Carnevale di Fano 2026 è in dirittura d’arrivo: domenica andrà in scena l’ultima sfilata, pronta a chiudere un’edizione che ha già fatto registrare numeri importanti, entusiasmo travolgente e un crescente afflusso di pubblico.
La receta de OREJAS DE CARNAVAL que hacía mi abuela (¡Súper crujientes!)
Carnevale di Melilli: gran finale con la madrina Francesca Tocca, ultima giornata tra sfilate e spettacolo - facebook.com facebook
Il Gran Carnevale di Genova ha trasformato la città in una grande festa condivisa. Dal villaggio di Carnevale al Porto Antico, al Carnevale nella Via Aurea, dove storia e spettacolo si sono incontrati, fino alla tradizionale pentolaccia, tra risate e colori. x.com