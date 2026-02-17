Carnevale di Senigallia finale tra colori e musica con la sfilata dei carri e il ' live' di Cristina D' Avena

Il Carnevale di Senigallia si è concluso oggi con una grande festa, portando in piazza carri colorati e musica dal vivo. Cristina D'Avena ha attirato numerosi spettatori con il suo concerto, mentre le strade si sono riempite di persone vestite con costumi vivaci. La sfilata dei carri ha coinvolto adulti e bambini, creando un’atmosfera di allegria e spirito di comunità.

SENIGALLIA - Si è concluso con grande successo il Carnevale che oggi ha animato Senigallia, regalando alla città una giornata di festa, colori e partecipazione straordinaria. La sfilata dei carri allegorici ha attraversato le vie del centro tra applausi, musica e un entusiasmo contagioso. Protagonisti indiscussi sono stati i gruppi e le associazioni del territorio, che anche quest’anno hanno saputo stupire il pubblico con allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli, coreografie coinvolgenti e costumi ricchi di fantasia. Come già accaduto nella scorsa edizione, la qualità artistica dei carri e l’energia dei figuranti hanno conquistato grandi e piccoli, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Carnevale a Senigallia, il gran finale con la sfilata di 13 carri allegorici e il concerto di Cristina D'AvenaIl Carnevale di Senigallia si conclude domani con una grande sfilata dei 13 carri allegorici, un evento che porta in strada musica, colori vivaci e tanta allegria.

