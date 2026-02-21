Chi è Carmelo Cinturrino il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo | Chiedeva il pizzo

Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro. L’episodio si è verificato vicino a un’area nota per lo spaccio di droga, dove l’uomo stava minacciando alcuni passanti. La scena si è svolta in pochi secondi, lasciando i testimoni scioccati. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze della sparatoria, che ha suscitato molte reazioni nella comunità.

Si chiama Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne Abderrahim Mansouri al limitare del "bosco della droga" di Rogoredo. Secondo alcune voci, sembra che l'agente chiedesse il pizzo agli spacciatori della zona.

“Ha puntato la pistola e ho sparato, era Zack”: la versione del poliziotto che ha ucciso un 28enne a RogoredoDurante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

