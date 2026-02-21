Chi è Carmelo Cinturrino il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo | Chiedeva il pizzo
Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro. L’episodio si è verificato vicino a un’area nota per lo spaccio di droga, dove l’uomo stava minacciando alcuni passanti. La scena si è svolta in pochi secondi, lasciando i testimoni scioccati. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze della sparatoria, che ha suscitato molte reazioni nella comunità.
Si chiama Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne Abderrahim Mansouri al limitare del "bosco della droga" di Rogoredo. Secondo alcune voci, sembra che l'agente chiedesse il pizzo agli spacciatori della zona.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Ha puntato la pistola e ho sparato, era Zack”: la versione del poliziotto che ha ucciso un 28enne a RogoredoDurante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.
Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.
Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato al pusher a Rogoredo: «Faceva arresti disinvolti e chiedeva il pizzo»L'assistente capo, 41 anni, ribattezzato «Luca», è il più «anziano» della squadra operativa di Mecenate. L'ipotesi che i colleghi siano stati soggiogati dalla sua influenza. Il fratello di Mansouri: « ... milano.corriere.it
I colleghi inguaiano l’agente che ha ucciso Mansouri: Depistaggio dopo lo sparo al pusherCinturrino resta solo ma si difende: Ho fatto fuoco per paura. Il ministro Piantedosi: Non faremo sconti a nessuno ... milano.repubblica.it
Milano, 21 feb. 2026 – Si aggravano i sospetti sulla morte di Abderrahim Mansouri (28 anni), ucciso il 26 gennaio nel “boschetto” di Rogoredo durante un controllo antidroga: l’assistente capo Carmelo Cinturrino (42 anni), del commissariato Mecenate, è indag - facebook.com facebook
Cruciani: “Se si venisse a scoprire che il poliziotto di Rogoredo, Carmelo Cinturrino, ha mentito, che non ha chiamato i soccorsi, che ha piazzato la pistola dopo aver ucciso lo spacciatore, allora lo considero un TRADITORE E CRIMINALE!” @giucruciani x.com