Carmelo Cinturrino fermato per l' omicidio a Rogoredo passo indietro di Salvini | Se fosse confermato

Carmelo Cinturrino è stato fermato per l’omicidio di Mansouri a Rogoredo, a causa di prove raccolte durante le indagini. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo politico, con Matteo Salvini che ha espresso dubbi sulla conferma dell’accusa. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla reale portata delle prove e sulle responsabilità del poliziotto. La procura ha avviato le verifiche necessarie per chiarire i fatti.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, è stato fermato mentre era al lavoro in commissariato. Secondo la Procura, “la vittima non impugnava alcuna pistola”, che “è stata posta accanto al corpo nella fase successiva”. Matteo Salvini, che inizialmente aveva dichiarato “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma”, ha precisato alla luce dei nuovi sviluppi: “Se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri”. Perché è stato fermato Carmelo Cinturrino In occasione di una conferenza stampa allestita nella mattinata di lunedì 23 febbraio, Giovanni Tarzia, il pm titolare delle indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha spiegato i motivi del fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino, eseguito attorno alle 9 mentre era in servizio in commissariato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

