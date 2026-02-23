Carmelo Cinturrino fermato per l' omicidio a Rogoredo passo indietro di Salvini | Se fosse confermato

Da virgilio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmelo Cinturrino è stato fermato per l’omicidio di Mansouri a Rogoredo, a causa di prove raccolte durante le indagini. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo politico, con Matteo Salvini che ha espresso dubbi sulla conferma dell’accusa. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla reale portata delle prove e sulle responsabilità del poliziotto. La procura ha avviato le verifiche necessarie per chiarire i fatti.

carmelo cinturrino fermato per l omicidio a rogoredo passo indietro di salvini se fosse confermato
© Virgilio.it - Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio a Rogoredo, passo indietro di Salvini: "Se fosse confermato..."

Il poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, è stato fermato mentre era al lavoro in commissariato. Secondo la Procura, “la vittima non impugnava alcuna pistola”, che “è stata posta accanto al corpo nella fase successiva”. Matteo Salvini, che inizialmente aveva dichiarato “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma”, ha precisato alla luce dei nuovi sviluppi: “Se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri”. Perché è stato fermato Carmelo Cinturrino In occasione di una conferenza stampa allestita nella mattinata di lunedì 23 febbraio, Giovanni Tarzia, il pm titolare delle indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha spiegato i motivi del fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino, eseguito attorno alle 9 mentre era in servizio in commissariato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio volontario di Mansouri a Rogoredo, poliziotto "gravemente indiziato"Carmelo Cinturrino è stato arrestato dopo l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, causato da una lite che è degenerata in violenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: In manette Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo; Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: Chiedeva il pizzo.

carmelo cinturrino fermato perMorte pusher a Rogoredo: fermato poliziotto per omicidio volontarioFermato per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nella morte di Mansouri Abderrahim, avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio. Il 42enne assistente capo del ... ilmattino.it

carmelo cinturrino fermato perRogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it