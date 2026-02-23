Carmelo Cinturrino fermato il poliziotto che ha sparato a Zack alla testa Chi è l' agente Luca | dal ?pizzo? alla ?protezione? ai pusher

Carmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, è stato fermato dopo aver sparato e ucciso un pusher di 28 anni, Abderrahim Mansouri. La sua azione ha causato una rissa tra agenti e sospetti, mentre si indaga sulle circostanze del colpo. La decisione di arrestarlo arriva dopo aver raccolto testimonianze e prove sul suo ruolo in quella drammatica giornata. Le autorità continuano a fare chiarezza sull’episodio.

Fermato Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo. Cinturrino è stato fermato mentre era al lavoro in commissariato, in via Mecenate. L'agente era in servizio dalle 8 di stamani e circa un'ora dopo, è stato riferito, sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile coordinati dalla Procura. Chi è Carmelo Cinturrino Al Corvetto lo chiamano tutti Luca. Assistente capo al commissariato di via Tertulliano, è oggi indagato per l’omicidio del pusher marocchino, ucciso con un colpo alla tempia nel boschetto di Bosco di Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente che ha sparato al pusher a Rogoredo: «Arresti disinvolti e pizzo» | Quel colpo alla tempia

Lo spaccio davanti a casa, il pizzo e l'offerta di protezione ai pusher: tutti i sospetti su "Luca", il (presunto) nickname del poliziotto Carmelo Cinturrino

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it

Rogoredo, svolta nell’inchiesta: fermato il poliziotto che sparò a Mansouri. L’accusa è di omicidio volontarioFermato a Milano l’assistente capo Carmelo Cinturrino per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio. Decisive testimonianze, analisi scientifiche e chat tra agenti ... panorama.it

