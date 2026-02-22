Lo spaccio davanti a casa il pizzo e l’offerta di protezione ai pusher | tutti i sospetti su Luca il presunto nickname del poliziotto Carmelo Cinturrino

Carmelo Cinturrino, conosciuto come “Luca”, è sospettato di gestire lo spaccio di droga davanti a casa, chiedere pizzo ai pusher e offrire protezione. Sono emersi dettagli su incontri riservati con criminali e minacce di ritorsioni. Un episodio recente ha coinvolto un litigio nel quartiere Corvetto, dove un testimone ha segnalato un uomo con armi in casa. La polizia indaga per chiarire il ruolo dell’agente nel traffico illecito.

Milano – La storia risale a un paio di mesi fa. Al Corvetto c’è un intervento per un litigio: l’uomo che ha chiamato il 112 ne indica un altro, nel frattempo allontanatosi, che avrebbe alcune armi in casa. In realtà, nell’appartamento vengono trovate soltanto alcune munizioni. Tuttavia, l’inquilino sembra avere qualcosa da raccontare: le sue dichiarazioni finiranno in un’annotazione di servizio ora agli atti dell’inchiesta sull’omicidio del ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri. L’italiano, che ammette di essere un tossicodipendente, inizia a parlare di un poliziotto del commissariato Mecenate: lui lo conosce come tutti con lo pseudonimo di Luca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

