Carlo Nordio | La riforma non riduce l’autonomia della magistratura

Carlo Nordio afferma che la riforma della giustizia non limita l’autonomia della magistratura, sottolineando che il testo non comporta alcuna subordinazione al potere esecutivo. Durante il forum organizzato da ANSA a Roma, il ministro ha spiegato come le modifiche proposte mirino a migliorare l’efficienza dei tribunali senza interferire con l’indipendenza delle toghe. Un dettaglio riguarda le nuove norme sui tempi di processo, che saranno più rigorosi. La discussione continua sulla reale portata delle modifiche.

Il ministro: nessuna subordinazione al potere esecutivo. Nel corso di un intervento al forum organizzato da ANSA a Roma oggi, 23 febbraio 2026, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto con decisione le critiche rivolte alla riforma della giustizia promossa dal governo. Secondo il guardasigilli, nel dibattito pubblico sono emerse posizioni differenti, tutte legittime, ma prive – a suo dire – di un fondamento concreto quando si parla di un presunto ridimensionamento dell'autonomia della magistratura. "Vorrei capire su quali elementi si basi l'idea che intendiamo limitare l'indipendenza dei magistrati o assoggettarli all'esecutivo", ha dichiarato, invitando a un confronto ancorato ai contenuti effettivi del testo.

