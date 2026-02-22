Ubaldo Pantani co-conduttore a Sanremo 2026 L' annuncio di Carlo Conti a Che Tempo che Fa

Ubaldo Pantani sarà il co-conduttore di Sanremo 2026, dopo che Carlo Conti ha annunciato l’incarico durante il programma di Fabio Fazio. La decisione è arrivata in seguito a una lunga discussione tra i membri dello staff, che hanno valutato la sua esperienza e popolarità tra il pubblico. Pantani prenderà il posto di un collega noto, portando un nuovo stile alla manifestazione. La serata di apertura è prevista per il 26 febbraio.

È stato il salotto Che Tempo che Fa a far cadere l’ultimo velo sul mosaico di Sanremo 2026. Carlo Conti, in collegamento con Fabio Fazio, ha rotto gli indugi e ha ufficialmente invitato Lapo Elkann, ovvero Ubaldo Pantani, alla co-conduzione della terza serata, quella di giovedì 26 febbraio. Tutto è iniziato con uno scambio di battute molto naturale. Poi, Conti ha rivelato di apprezzare le gag del salotto domenicale di Che Tempo Che Fa. Infine, la proposta spiazzante: "Fabio, ma perché non lo portiamo all'Ariston? Vorrei il tuo Lapo Elkann per la serata di giovedì!" Messo da parte l'iniziale e calcolato stupore, il conduttore ha chiesto se Pantani fosse disponibile a intervenire per accettare o meno l'offerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

