CHE TEMPO CHE FA | FAZIO ACCOGLIE CONTI IL RE DI SANREMO TUTTI GLI OSPITI

Il conduttore Fabio Fazio ha annunciato che Conti, noto come il re di Sanremo, sarà ospite di “Che Tempo Che Fa” domenica 22 febbraio 2026. La sua partecipazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del programma, che trasmetterà l’evento in diretta alle 19:30 sul Nove e in streaming su Discovery+. La presenza di Conti si aggiunge a quella di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, pronti per un’altra serata di interviste e approfondimenti.

Domenica 22 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con " Che Tempo Che Fa " di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: il Direttore Artistico e conduttore del 76° Festival di Sanremo Carlo Conti, a pochi giorni dall'inizio della kermesse musicale, al via da martedì 24 febbraio. Enrico Brignano, nei teatri d'Italia con lo spettacolo di grande successo "Bello di Mamma". E ancora: Antonio Di Pietro; Gherardo Colombo; Umberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con "L'Ultima Notte Rosa The Final Show", l'ultima tournée prima del suo ritiro; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano.