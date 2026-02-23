carifermo punta al territorio con aperture e investimenti

Carifermo ha deciso di rafforzare la sua presenza sul territorio attraverso nuove aperture e investimenti mirati. La banca, con quasi 170 anni di storia alle spalle, punta a consolidare la sua relazione con clienti locali e a sostenere lo sviluppo economico della regione. Recentemente, ha avviato progetti di espansione che coinvolgono l'apertura di filiali in aree strategiche. Queste mosse evidenziano l’impegno di Carifermo nel mantenere la propria solidità e vicinanza alla comunità.

STORIA e futuro, solidità, prossimità, relazione. Quasi 170 anni di attività sono un segno tangibile di longevità, di una realtà, Carifermo, che innova e che sa cambiare, con un approccio attivo su tutti i temi. Il passato è per la Cassa un punto fermo dal quale partire e riflettere. "La sede storica di Palazzo Matteucci, nel centro di Fermo, rappresenta – spiega il presidente della banca Alberto Palma – le nostre radici, un motivo di orgoglio, una dimostrazione che le decisioni sono vicine ai territori in cui la Banca opera. Ecco perché è importante continuare a fare bene, con passione, dedizione, pazienza, professionalità, responsabilità e coerenza: perché questa storia, fatta di persone e valori condivisi, possa continuare a crescere e a generare valore anche per le generazioni future. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

