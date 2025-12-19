Tariffe calmierate e nuovi investimenti | il bilancio punta su giovani assistenza e territorio

Il Bilancio triennale 2026-2028 di Bondeno si concentra su tariffe calmierate, nuovi investimenti e priorità come giovani, assistenza e territorio. Approvato a maggioranza durante l’ultimo consiglio comunale, rappresenta un impegno concreto per lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità. Un passo importante verso un futuro più solido e innovativo per la città.

Buone notizie da Bondeno. Il Bilancio triennale 2026-2028 è stato approvato a maggioranza, nella serata consiliare di giovedì 18. Un documento che è, al tempo stesso, di programmazione e conferma delle impostazioni dell'ente, per quanto riguarda servizi, investimenti, tariffe, conti pubblici.

