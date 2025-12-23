La lettera di Lorefice ai detenuti nelle carceri palermitane | Vi sono vicino pregherò per voi a Natale
L’arcivescovo Corrado Lorefice ha scritto una lettera ai detenuti delle carceri di Palermo e Termini Imerese in occasione di Natale, esprimendo vicinanza e solidarietà. In un messaggio sobrio e rispettoso, invita a riflettere sul valore della speranza e della redenzione, assicurando che pregherà per loro durante le festività. Un gesto di attenzione che sottolinea l’importanza di non dimenticare chi si trova in situazioni di difficoltà.
Una lettera ai detenuti e alle detenute delle carceri di Palermo e Termini Imerese in occasione di Natale, per far sentire la sua vicinanza e attenzione da parte dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Il messaggio è stato affidato ai direttori del servizio diocesano per la Pastorale carceraria e i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Piazzapulita: un’inchiesta shock sulle torture ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane
Leggi anche: “Folsom Freedom”: la realtà virtuale entra nelle carceri per la formazione tecnica e il reinserimento dei detenuti
LETTERA DAL CARCERE/ “Il mio Giubileo, qua, tra le sbarre: ‘sperare contro ogni speranza’” - Giubileo dei detenuti: in Beniamino Franklin la versione laica dell’evangelico “Non giudicare”. ilsussidiario.net
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi”: la lettera dei detenuti di Livorno per il Giubileo - In occasione del Giubileo dei detenuti, celebrato il 14 dicembre 2025, le classi della sezione carceraria dell’Istituto Vespucci- livornopress.it
Lettere dal carcere: i sogni e le speranza dietro le sbarre - In occasione del Giubileo dei detenuti riceviamo e pubblichiamo i messaggi di chi potrà andare a Roma e di chi invece potrà partecipare solo da lontano ... avvenire.it
Lettera dell’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefeice alle detenute e ai detenuti per il Santo Natale 2025. La preghiera per chi è accolto nelle carceri palermitane dell’Ucciardone, del Pagliarelli e del Malaspina e del carcere Cavallacci-Burrafato di Termini Imeres - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.