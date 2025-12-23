La lettera di Lorefice ai detenuti nelle carceri palermitane | Vi sono vicino pregherò per voi a Natale

L’arcivescovo Corrado Lorefice ha scritto una lettera ai detenuti delle carceri di Palermo e Termini Imerese in occasione di Natale, esprimendo vicinanza e solidarietà. In un messaggio sobrio e rispettoso, invita a riflettere sul valore della speranza e della redenzione, assicurando che pregherà per loro durante le festività. Un gesto di attenzione che sottolinea l’importanza di non dimenticare chi si trova in situazioni di difficoltà.

