il giubileo dei detenuti inizia con tre morti nelle carceri del lazio

Il Giubileo dei detenuti si apre con tragiche perdite nelle carceri del Lazio, dove tre decessi si sono verificati in poche ore. Le morti, che coinvolgono sia il carcere femminile di Rebibbia che quello maschile, evidenziano le criticità del sistema penitenziario e hanno portato all'annullamento di eventi come i

AGI - Stamattina al carcere femminile di Rebibbia si sarebbero dovuti svolgere i "Giochi della Speranza", annullati per la morte di una detenuta, mentre nelle stesse ore della mattina si sono diffuse le notizie di altri due decessi, uno al carcere maschile di Rebibbia e un suicidio nella casa circondariale di Viterbo. "Una detenuta di 59 anni è morta per overdose nel carcere Rebibbia femminile a Roma e un’altra è stata ricoverata in ospedale. “Siamo all’ennesimo caso di diffusione di stupefacenti che solo negli ultimi mesi dell’anno registra due morti a San Vittore-Milano e tre ricoverati in gravi condizioni, sempre a Rebibbia reparto maschile un decesso, uno a Sassari, uno a Gorizia”, uno a Reggio Emilia e uno a Firenze”. Agi.it

Carceri, tre morti in due giorni. "Il Giubileo dei detenuti inizia nel peggiore dei modi" - Una detenuta di 59 anni è morta per overdose nel carcere Rebibbia femminile a Roma e un'altra è stata ricoverata in ospedale. msn.com

Giubileo detenuti, Bonafoni, (Pd): “Già tre morti nelle nostre carceri” - NewTuscia – ROMA – L’inizio del Giubileo dedicato ai detenuti è stato funestato dalla morte di una donna e due uomini nelle case circondariali del Lazio. newtuscia.it

