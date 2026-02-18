Schia Parma | Allarme per la stazione sciistica a rischio chiusura per mancanza di investimenti e personale chiave

La stazione sciistica di Schia, nella Val Parma, rischia di chiudere a causa della mancanza di fondi e di personale qualificato. Forza Italia ha lanciato l’allarme, evidenziando che senza investimenti adeguati, le piste potrebbero restare deserte già quest’inverno. Molti impianti sono in cattive condizioni e le assenze di operatori rischiano di bloccare le attività. La situazione si fa critica, mentre le ultime stagioni hanno visto un calo di visitatori.

Schia a Rischio Chiusura: L’Allarme di Forza Italia per la Stazione Sciistica Parmense. La stazione sciistica di Schia, nella Val Par in provincia di Parma, è al centro di una crescente preoccupazione per il suo futuro. Un’interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, mira a sollecitare un intervento della Regione Emilia-Romagna per evitare la perdita di funzionalità di un’importante risorsa turistica e rilanciare l’area come destinazione attrattiva in tutte le stagioni. Una Stagione Iniziata in Salita: La Chiusura del Campo Scuola. La situazione attuale è particolarmente critica.🔗 Leggi su Ameve.eu Vignali (Fi): "Rilanciare la stazione sciistica di Schia"Vignali di Forza Italia ha proposto di rilanciare la stazione sciistica di Schia, puntando sulla destagionalizzazione per aumentare le visite anche fuori dalla stagione invernale. Reparto prevenzione crimine, il Sap: “Verso una chiusura di fatto per mancanza di personale”Il Reparto prevenzione crimine di Lecce si trova di fronte a potenziali difficoltà operative a causa della carenza di personale, come evidenziato dal Sindacato autonomo di polizia (Sap). Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Schia, c'è la neve ma non si scia: manca il caposervizio - VideoEcco le principali notizie che troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola domani (6 febbraio): ecco le anticipazioni del direttore Claudio Rinaldi. Il report del Comune: Parma che cambia. Il punto ... gazzettadiparma.it Schia Monte Caio facebook