Carceri Soggiomo alla Consulta del Senato | allarme su affollamento

Don Salvatore Saggiomo denuncia alla Consulta del Senato il grave sovraffollamento nelle carceri di Caserta, causato dall’aumento dei detenuti e dalla mancanza di spazi adeguati. La crisi si manifesta con condizioni di vita precarie e un sovraccarico di personale che rende difficile garantire assistenza e sicurezza. La situazione ha raggiunto livelli critici, mettendo a rischio la dignità dei detenuti. La questione rimane aperta e necessita di interventi immediati.

Il Garante di Caserta Don Salvatore Saggiomo denuncia alla Consulta del Senato sovraffollamento, crisi psichiatrica e condizioni critiche nelle carceri. Caserta Roma – Durante l’audizione presso la Consulta del Senato, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, ha sottolineato la grave crisi strutturale del sistema penitenziario, con particolare attenzione alla realtà casertana, simbolo di criticità diffuse a livello nazionale. L’attività del Garante si concentra sui cinque istituti della provincia – Aversa, Carinola, Santa Maria Capua Vetere, Arienzo e il Carcere Militare – e sul costante raccordo con una REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), struttura sanitaria dedicata a persone affette da disturbi psichiatrici autrici di reato, che non dovrebbero essere detenute in carcere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

