Carceri allarme imam dietro le sbarre | su 20mila stranieri 14mila sono musulmani Crescono i convertiti

In Italia, le strutture penitenziarie sono ormai al limite della capienza, con un numero crescente di detenuti stranieri, in particolare musulmani. Su 20mila stranieri in carcere, circa 14mila sono di fede islamica, con un aumento dei convertiti. Questa situazione evidenzia le sfide legate alla gestione delle comunità religiose all’interno delle strutture carcerarie e la necessità di interventi adeguati per garantire sicurezza e rispetto dei diritti.

Allarme carceri, nessun dubbio sulla saturazione del sistema carcerario, un fenomeno che assilla l'Italia da anni. Ma ci sono altre dinamiche che dovrebbero far riflettere. I rapporti tra la popolazione reclusa in generale e quella dei detenuti stranieri. I numeri testimoniano un problema nel problema. Fino a dicembre nelle carceri erano trattenute 63.198 persone. Dalla cifra complessiva fornita dal ministero della Giustizia è necessario distinguere 20.076 carcerati stranieri. E di questi, particolare non irrilevante, circa 14mila sono musulmani.

