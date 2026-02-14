Via Burla l' allarme dei garanti | Preso consistenti trasferimenti di detenuti pericolo sovraffollamento e rischio suicidio

I garanti dei detenuti dell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, e del Comune di Parma, Veronica Valenti, segnalano che sono in atto trasferimenti massicci di detenuti, che aumentano il rischio di sovraffollamento e di episodi di suicidio. La decisione di spostare numerosi carcerati proviene da recenti decisioni delle autorità penitenziarie e sta causando tensioni tra le mura delle carceri, specialmente a Parma, dove si registra il numero più alto di spostamenti.

Nel carcere di Parma si assisterà ad una forte incremento di detenuti media sicurezza che per nulla saranno legati ai provvedimenti di esecuzione penale della locale Procura e pertanto slegati dal fenomeno della criminalità locale. Nuovamente, cosi come è stato a Parma con l'apertura del nuovo padiglione alcuni anni fa, questo territorio si troverà a sopperire a necessità di altri territori ospitando detenuti di altre regioni o province.