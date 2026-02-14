Via Burla l' allarme dei garanti | Presto consistenti trasferimenti di detenuti pericolo sovraffollamento e rischio suicidio

I garanti dei detenuti dell’Emilia-Romagna e del Comune di Parma hanno segnalato che, a causa di un aumento imminente dei trasferimenti di prigionieri, le carceri della regione rischiano di diventare troppo affollate e di creare condizioni pericolose. In particolare, a Parma si prevedono spostamenti significativi di detenuti nelle prossime settimane, con il timore che si possano verificare episodi di disagio o di suicidio tra i reclusi.

Nel carcere di Parma si assisterà ad una forte incremento di detenuti media sicurezza che per nulla saranno legati ai provvedimenti di esecuzione penale della locale Procura e pertanto slegati dal fenomeno della criminalità locale. Nuovamente, cosi come è stato a Parma con l’apertura del nuovo padiglione alcuni anni fa, questo territorio si troverà a sopperire a necessità di altri territori ospitando detenuti di altre regioni o province. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, altri 10 casi denunciati a Parma: "Da mesi in attesa di una visita.🔗 Leggi su Parmatoday.it

I garanti dei detenuti dell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, e del Comune di Parma, Veronica Valenti, segnalano che sono in atto trasferimenti massicci di detenuti, che aumentano il rischio di sovraffollamento e di episodi di suicidio.

La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà ha confermato Samuele Ciambriello come portavoce per il biennio 2025-2027, con 61 voti.

