Messina accoltella marito durante lite | 49enne arrestata dai carabinieri

26 dic 2025

Una donna di 49 anni è stata arrestata a Messina dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio la notte di Natale. La 49enne è accusata di aver accoltellato il marito durante un violento litigio. La donna è stata portata nel carcere di Messina e il marito è stato ricoverato in ospedale. La segnalazione ai carabinieri è arrivata dal personale del 118 intervenuto nell’abitazione dei due coniugi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

