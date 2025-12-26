Messina accoltella marito durante lite | 49enne arrestata dai carabinieri
Una donna di 49 anni è stata arrestata a Messina dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio la notte di Natale. La 49enne è accusata di aver accoltellato il marito durante un violento litigio. La donna è stata portata nel carcere di Messina e il marito è stato ricoverato in ospedale. La segnalazione ai carabinieri è arrivata dal personale del 118 intervenuto nell'abitazione dei due coniugi.
