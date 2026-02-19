Sfila il Capodanno cinese Dal Macrolotto al centro

Il Capodanno cinese si svolge nel quartiere Macrolotto, a causa delle tradizioni radicate e della forte presenza della comunità cinese. Sabato e domenica, le strade si riempiranno di colori e musica, con sfilate che attraversano i Macrolotti 1 e 2 e il centro storico. L’associazione cinese del Tempio Pu Hua Si organizza questa celebrazione per accogliere l’anno del Cavallo di fuoco. I partecipanti potranno assistere a danze e esibizioni tradizionali, creando un’atmosfera vivace nelle vie cittadine.

Appuntamento con il dragone. Sabato e domenica le sfilate del Capodanno cinese per celebrare l'ingresso nell'anno del Cavallo di fuoco, organizzate dall'associazione cinese del Tempio Buddista Pu Hua Si, per le strade dei Macrolotti 1e 2 e dal Tempio di piazza della Gualchierina a piazza Santa Maria delle Carceri. Ecco il programma e le vie del percorso di sabato (zona industriale del Macrolotto 1 e 2). La festa attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2. Dalle 9 alle 13.30: partenza da via Toscana per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove al civico 119G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo.