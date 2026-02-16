Evento gratuito per il Capodanno Cinese 2026 | La saggezza popolare cinese
Il Capodanno cinese è la celebrazione più importante della cultura cinese. Secondo il calendario lunare, quest'anno cade martedì 17 febbraio con inizio dell’anno del Cavallo di fuoco. Si festeggia fino al 15° giorno cioè il 3 marzo, Festa delle Lanterne (Yuanxiaojie) che chiude le celebrazioni. In questa occasione Health&Care A.S.D. organizza un evento culturale sul benessere. Con la Maestra WangXiaohui scopriamo perle della cultura cinese: la saggezza popolare per migliorare la ns. vita quotidiana, aprendo la visione per affrontare la vita con più serenità e ottimismo. Inoltre impariamo esercizi semplici per rilassare la mente, gli occhi e il corpo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Agopuntori italiani a Milano: approfondire la saggezza della medicina cinese, antica e moderna
Agopuntori italiani a Milano si incontrano presso il centro studi So-Wen per approfondire la conoscenza della medicina cinese, un patrimonio antico che si sviluppa nel tempo.
Concerto lirico a Palazzo Ducale per il Capodanno Cinese 2026
Sabato 7 febbraio alle 17, la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale apre le porte a un concerto lirico dedicato al Capodanno Cinese 2026.
Esibizione della Danza del Leone . Capodanno Cinese 2026 a Genova prima parte
In occasione del Capodanno Cinese, il Consolato Generale d’Italia a Canton desidera rivolgere a tutti i più sinceri auguri per un felice e prospero Anno del Cavallo! x.com
Cina: oltre 300 milioni di yuan al botteghino in prevendita del Capodanno cinese 2026 Secondo i dati delle piattaforme online, alle 12:21 del 15 febbraio, il botteghino in prevendita dei nuovi film nel periodo del Capodanno cinese 2026 ha superato i 300 milio - facebook.com facebook