Evento gratuito per il Capodanno Cinese 2026 | La saggezza popolare cinese

Il Capodanno cinese è la celebrazione più importante della cultura cinese. Secondo il calendario lunare, quest'anno cade martedì 17 febbraio con inizio dell’anno del Cavallo di fuoco. Si festeggia fino al 15° giorno cioè il 3 marzo, Festa delle Lanterne (Yuanxiaojie) che chiude le celebrazioni. In questa occasione Health&Care A.S.D. organizza un evento culturale sul benessere. Con la Maestra WangXiaohui scopriamo perle della cultura cinese: la saggezza popolare per migliorare la ns. vita quotidiana, aprendo la visione per affrontare la vita con più serenità e ottimismo. Inoltre impariamo esercizi semplici per rilassare la mente, gli occhi e il corpo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Agopuntori italiani a Milano si incontrano presso il centro studi So-Wen per approfondire la conoscenza della medicina cinese, un patrimonio antico che si sviluppa nel tempo.

Sabato 7 febbraio alle 17, la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale apre le porte a un concerto lirico dedicato al Capodanno Cinese 2026.

Esibizione della Danza del Leone . Capodanno Cinese 2026 a Genova prima parte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.