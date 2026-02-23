Capire il mondo che cambia | perché oggi la geopolitica riguarda anche le imprese

L’aumento delle tensioni tra le grandi potenze ha portato le aziende a confrontarsi con nuove sfide. La crisi energetica e le restrizioni commerciali influenzano direttamente le attività quotidiane di molte imprese italiane. Le decisioni politiche di grandi nazioni modificano i mercati globali e impattano sulle strategie di investimento. Le aziende devono adattarsi rapidamente alle nuove condizioni per mantenere la competitività sul mercato internazionale. La situazione attuale rende evidente quanto la geopolitica sia diventata una questione concreta per il settore imprenditoriale.

Udine ospita la quarta edizione di Open Dialogues for the Future. Il forum internazionale riunisce esperti, istituzioni e imprese per analizzare le dinamiche globali Ci sono momenti storici in cui le notizie internazionali sembrano lontane dalla quotidianità. E poi ce ne sono altri — come quello che stiamo vivendo — in cui diventano improvvisamente concrete e fattuali. Il prezzo dell’energia, le rotte commerciali, le tensioni diplomatiche, le elezioni negli Stati Uniti, la stabilità in Medio Oriente: tutto finisce per incidere, direttamente o indirettamente, sulle economie locali e sulle decisioni delle imprese. 🔗 Leggi su Today.it

Sky Cube: capire il mondo che cambia. Geopolitica spiegataSky TG24 ha lanciato Sky Cube, un nuovo format dedicato a spiegare il mondo che cambia, perché il rapido mutamento globale richiede chiarezza.

Quello che accade in Iran riguarda anche Kyiv. Il messaggio di Zelensky e la notte sotto le bombeLe tensioni in Iran hanno ripercussioni anche su Kyiv, dove il messaggio di Zelensky evidenzia le difficoltà quotidiane sotto le bombe.

Caracciolo: 52 Rome nel mondo (27 negli Usa) #geopolitica #roma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ritrovarsi insieme è l’unico modo per ricominciare a capire il mondo; 5 libri per capire il mondo oggi: i saggi sulla società contemporanea che cambieranno il tuo punto di vista; Storia di Peter Thiel, il signore degli algoritmi che vorrebbe dominare il mondo; In Baviera per capire dove va il mondo.

Ritrovarsi insieme è l’unico modo per ricominciare a capire il mondoLa nostra epoca rischia di esserci sempre più incomprensibili. Solo ritrovarsi è un antidoto alle passioni tristi. L’analisi dello scrittore, mentre si apre ... repubblica.it

capire il mondoL'uomo non può fare a meno della bellezza, e la nostra epoca finge di volerlo ignorare. Essa non vede il bello perché s'irrigidisce per raggiungere l'assoluto e il dominio. Vuole trasformare il mondo ... avvenire.it

La tempesta geopolitica che attraversa il mondo impone di capire fenomeni come autoritarismo, populismo e nazionalismo senza lenti ideologiche. A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini dialoga con il politologo Alessandro Campi e con il corrispondente de El Pa - facebook.com facebook