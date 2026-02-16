Sky Cube | capire il mondo che cambia Geopolitica spiegata

Sky TG24 ha lanciato Sky Cube, un nuovo format dedicato a spiegare il mondo che cambia, perché il rapido mutamento globale richiede chiarezza. Il programma si svolge in uno studio innovativo, trasformato in un vero e proprio laboratorio narrativo, dove ogni giorno si analizzano le grandi questioni geopolitiche e sociali. Sono già disponibili otto puntate speciali, pensate per aiutare il pubblico a orientarsi in un contesto che evolve di continuo.

